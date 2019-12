Inter, il giovane portiere Dekic verso il trasferimento al Pisa

Nuova avventura in vista per Vladan Dekic, portiere classe 1999 in uscita dall’Inter. Come riportato da Sky Sport, al momento il Pisa è la soluzione che convince di più. Il giocatore avrebbe così modo di giocare e crescere agli ordini di Luca D’Angelo, con l’Inter che continuerà a osservarne la crescita per poterlo in caso riportare alla base in futuro.