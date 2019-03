Fonte: Fcinternews.it

Non sta passando inosservato l'ottimo campionato disputato con la maglia del Genoa da Ionut Andrei Radu. Sono 23 le presenze da titolare totalizzate questa stagione, che hanno certificato l'esplosione dell'estremo difensore romeno. Domenica scorsa, infatti, a Marassi c'era un emissario del Siviglia che l'ha seguito con attenzione durante la sfida del Grifone contro la Juventus.

RECOMPRA - Sirene andaluse da tenere in considerazione, anche se il futuro di Radu appare segnato: tornare all'Inter. La dirigenza nerazzurra, infatti, appare molto soddisfatta della crescita del classe 1997. Una fiducia testimoniata l'estate scorsa dall'aver inserito una opzione di riacquisto nei confronti del giovane portiere. Per questo appare probabile il ritorno a Milano già a giugno per 12 milioni. Con la prospettiva per Radu di crescere alle spalle di Samir Handanovic come dodicesimo. Le sirene, a partire dal Siviglia non mancano, ma i colori nerazzurri restano nel suo destino.