© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spalletti e Marotta non hanno partecipato al vertice con gli scout nerazzurri andato in scena ieri ad Appiano Gentile alla presenza di Piero Ausilio. Tanti i file aperti dagli 007 interisti, con Tuttosport che sottolinea alcuni nomi in particolare. Durante la riunione il ds nerazzurro ha dato poi i “compiti” da svolgere nelle prossime settimane e le future relazioni saranno quelle forse più importanti perché anticiperanno l’inizio del mercato. Fra i ruoli più delicati, quello di terzino destro dove probabilmente il portoghese Cedric non verrà riscattato dal Southampton per 11 milioni.