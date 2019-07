Inter, in corso la prima parte delle visite mediche per Barella

Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolò Barella all'Inter, affare praticamente fatto. Ieri il centrocampista in arrivo dal Cagliari è atterrato a Linate, oggi si sottoporrà alle visite mediche: la prima parte, come di consueto, è già in corso di svolgimento presso la clinica Humanitas di Rozzano. Tra 30/45 minuti il giocatore è poi atteso al CONI per l'idoneità sportiva: da lì alla firma il passo sarà rapido, perché l'Inter vuole che raggiunga il prima possibile la squadra e Conte a Lugano.