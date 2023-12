Inter, Inzaghi: "Ko di Cuadrado pesante, sarà out fino ad aprile. La società è al lavoro"

L'Inter guarda con estrema attenzione il mercato di gennaio. Da quando Juan Cuadrado si è trovato costretto ad effettuare l'operazione chirurgica per il tendine d'Achille - che lo ha tormentato da quando è approdato in nerazzurro -, la dirigenza di viale della Liberazione è tornata alla carica e forse non solo per la fascia destra. Le voci di un nuovo attaccante continuano ad aleggiare, ma Simone Inzaghi nell'intervista rilasciata a Sky Sport a fine match contro il Lecce, ha svelato qualche dettaglio.

A parte un laterale, ci sono altre idee per il mercato?

"Con la società stiamo già parlando. La dirigenza è già al lavoro, abbiamo tantissime partite. Pavard è rientrato da tre giorni da un lussazione della rotula, in questo momento stiamo facendo bene ma Cuadrado sarà assente fino ad inizio aprile: la sua assenza è pesante".