Inter-Juve, la sfida di Marotta. Portare a Milano il modello creato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il modello Juve in nerazzurro: è questo l'obiettivo che si è prefisso Beppe Marotta, nuovo amministratore delegato dell'Inter, che prima di pensare al mercato dei giocatori pensa a rafforzare un pacchetto dirigenziale, la base per un club di successo nella sua idea. Stando a Tuttosport, è questa la prima regola per il dirigente di Varese: la squadra forte deve essere, prima di tutto, quella dirigenziale. Da lì fino a scendere al campo, dove i giocatori non devono avere alibi ma essere messi nelle migliori condizioni.