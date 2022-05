Marotta: "Ora l'Inter ha un brand che facilità le operazioni in entrata: tra queste c'è Perisic"

vedi letture

Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato anche del rinnovo di Ivan Perisic a pochi minuti dalla discesa in campo di Inter e Juventus per la finale di Coppa Italia: "Sottolineo come l'Inter è tornata dopo anni di oscuramento ad essere competitivi. E' cambiata quindi la visione che c'è intorno a squadra e società. Ora l'Inter ha un brand che facilità le operazioni in entrata. E fra queste c'è Perisic. Da parte nostra c'è la volontà di continuare con lui e se lui, al di là dell'aspetto economico, ha questo desiderio ci sarà il buonsenso di siglare un accordo che dia la possibilità di continuare", le sue parole a Mediaset.