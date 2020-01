© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il principale obiettivo per il centrocampo dell'Inter è Arturo Vidal, giocatore che Antonio Conte conosce molto bene. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'affare è molto complicato, per questo motivo i nerazzurri hanno iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di valide alternative.

Scambio con Politano - Quando il Milan ha bussato alla porta nerazzurra per Politano, la dirigenza nerazzurra è passata al contrattacco: no al prestito secco, o 25 milioni o uno scambio. Kessie ha la forza fisica che Conte cerca per il suo centrocampo e anche buoni tempi di inserimento e senso del gol. Ecco perché l’idea si è trasformata subito in opportunità, anche perché i due club potrebbero optare per un prestito con obbligo di riscatto, garantendosi buone plusvalenze da mettere a bilancio nel prossimo giugno