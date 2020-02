vedi letture

Inter, l'Europa League è la prima alleata di Sanchez per essere confermato

L'Europa League può essere la grande alleata di Alexis Sanchez per ottenere la conferma da parte dell'Inter. Il cileno è in prestito dal Manchester United e la trattativa per la sua eventuale permanenza in nerazzurro deve ancora iniziare e nelle prossime settimane si giocherà ogni possibilità ripartendo proprio dalle sfide europee contro il Ludogorets. IL futuro è ancora tutto da scrivere e solo un rendimento importante e di grande continuità, potrà convincere i dirigenti interisti a puntare su di lui e non su un'alternativa come quella rappresentata da Dries Mertens in scadenza con il Napoli. A riportarlo è Tuttosport.