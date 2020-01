© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter spinge per Arturo Vidal. Secondo quanto riferito dai colleghi di SportMediaset, l'atteso incontro con Felicevich, agente del cileno, sarebbe già avvenuto nella giornata di ieri. Il procuratore sarebbe infatti arrivato in sede da un'entrata secondaria, evitando i cronisti presenti. L'intesa col giocatore è più vicina, ma c'è da lavorare sul Barcellona: Valverde non è convinto della cessione dell'ex Juve e sta facendo di tutto per provare a trattenerlo al Camp Nou.