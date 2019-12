Passare il turno in Champions League per l'Inter, così come per tutte le altre squadre, ha molteplici sfaccettature. In chiave nerazzurra l'accesso agli ottavi di finale della massima competizione continentale per club permetterebbe in primis di dare una nuova iniezione di fiducia sia alla squadra che all'ambiente anche in chiave campionato. Il duello con la Juve probabilmente si protrarrà a lungo durante la stagione e l'aspetto psicologico sarà fondamentale.

In più il passaggio del turno permetterebbe di cancellare il fantasma della Champions della scorsa stagione, con la bruciante eliminazione nell'ultimo match contro il PSV.

Infine, l'aspetto legato al fronte economi. La qualificazione alla fase ad eliminazione diretta permetterebbe all'Inter di incassare dalla UEFA circa 30 milioni di euro. Una cifra, questa, che la dirigenza potrebbe e dovrebbe utilizzare per rendere più profonda la rosa a disposizione di Antonio Conte durante la finestra invernale di mercato.