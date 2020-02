© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le voci sull'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez continuano ad arrivare dalla Spagna. Ma a prescindere da questo - sottolinea Tuttosport -, se l'attaccante deciderà di rimanere all'Inter, bisognerà ridiscutere il contratto. Lautaro è legato all'Inter fino al 2023 e attualmente percepisce 2.5 milioni di ingaggio, cifra bassina per un giocatore che viene ormai considerato tra i migliori del suo ruolo nel panorama europeo. Poi ci sarebbe sempre il nodo clausola: per il momento c’è e ammonta a 111 milioni. Se il Barcellona si presenterà con il malloppo, all’Inter non resterà che incassare. Consolandosi con l’ammontare dell’incasso, che di fatto sancirebbe una plusvalenza record per le casse della società.