Inter, Lautaro esulta sui social: "Vittoria con il cuore". E poi tag Lukaku a tema Call of Duty

vedi letture

In gol oggi nel 4-2 in rimonta dell’Inter contro il Torino, l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez ha esultato così sui propri social: “Vittoria con il cuore”, le parole del Toro che poi ha taggato Romelu Lukaku con l’emoji della pistola che simboleggia il videogame Call of Duty, che i due stanno giocando insieme a cui era riferita anche l'esultanza dei due oggi in campo a San Siro.