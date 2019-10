Inter, Lautaro Martinez: "Conte esigente, alza il livello di tutti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez è stato intervistato da Espn dal ritiro della nazionale argentina: "Antonio Conte è un allenatore molto esigente, e questo è molto importante perché innalza il livello di tutti i giocatori. Il suo è un lavoro totale, che cura ogni dettaglio: spazia dall'aspetto fisico a quello della dieta. Stiamo crescendo, miglioriamo di partita in partita. E Conte è molto chiaro in quello che ci chiede. Sono sempre contento di far parte dei convocati dell'Albiceleste, è un privilegio, ma ogni volta è un esame per confermarsi. C'è sempre da migliorare. L'importante è remare tutti nella stessa direzione per il bene della Seleccion. Il ruolo da protagonista nella Coppa America? Pensavo di giocare di meno, francamente. Invece ho trovato parecchio spazio e ovviamente sono stato felice. Ora abbiamo creato un gruppo molto buono e dobbiamo sfruttare queste amichevoli per prepararci in vista dei prossimi impegni ufficiali".