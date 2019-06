Inter, Lazaro e plusvalenze: giugno apre la strada al mercato vero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultima settimana di giugno e ci sono ancora una ventina di milioni di plusvalenza da mettere a bilancio. Dopo le cessioni di Vanheusden ed Emmers allo Standard Liegi (20), più quelle imminenti di Rizzo e Gavioli al Genoa (8) e Vergani al Sassuolo (3), l’Inter punterà su altri baby per chiudere finalmente i conti con l’Uefa e iniziare così un nuovo cammino verso la gloria. Un altro nome che finirà in orbita neroverde è quello di Gravillon che il club di Suning valuta circa 10 milioni. Altri fra Adorante, Merola, Dimarco, Schirò e Pompetti finiranno per vestire, seppur temporaneamente, altre maglie nel nome delle plusvalenze tanto care a Nyon. Perciò eccola la priorità assoluta da oggi fino al 30 giugno. Nel mezzo c’è tale Valentino Lazaro, 23enne esterno austriaco dell'Hertha Berlino che, questa volta, sei anni dopo dal primo tentativo, Ausilio intende portare a Milano. L’offerta nerazzurra è stata così formulata: 18 milioni più 2 di bonus ai tedeschi e un quinquennale da 2 milioni a stagione al ragazzo. Siccome però PSG e Arsenal ci hanno fatto ben più di un pensierino, l’Hertha ha pensato bene di alzare la richiesta a 25 milioni. Inezie. Il ragazzo vuole l’Inter e il desiderio di incontrarsi è assolutamente reciproco. Questo matrimonio, così come molti altri in questa lunga estate, s’ha da fare. Conte può stare tranquillo.