Inter, le strategie per dare a Conte almeno una punta. Serve accelerare

Fonte: Sportitalia

Con l’attacco non si scherza. Ed al netto della buona prestazione offerta nell’esordio stagionale contro il Lugano, Antonio Conte ha fretta di avere a disposizione almeno uno o due componenti del reparto offensivo con il quale sarà chiamato ad affrontare la prossima stagione. Il Manchester United non apre a formule diverse dalla cessione a titolo definitivo per Romelu Lukaku, ed allora Marotta ed Ausilio saranno chiamati a lavorare di fantasia per alzare una proposta che ai Red Devils non è ancora stata formulata nell’ottica di fare proprio il centravanti belga. Un aspetto che gioca contro la strategia nerazzurra è quello temporale: in Premier il mercato chiude dopo la prima settimana di agosto, e una cessione come quella di Lukaku comporterebbe la ricerca di un sostituto. Alto mare, serve una scossa. Idem per Dzeko, per il quale il braccio di ferro con la Roma ha un esito quasi scontato, visto che al di là dei tempi e delle modalità, tutte le parti in causa hanno lo stesso obiettivo: dare la luce a questa operazione.