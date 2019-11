Inter, Lukaku: "Razzismo? Agire in modo duro, come in Inghilterra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha toccato anche il delicato tema del razzismo nel calcio: "Il razzismo nel mondo del pallone non è qualcosa che si può negare. Bisogna essere diretti, agire in modo duro, come succede in Inghilterra. Tra il campo e la vita di tutti giorni qui da voi c’è una grande differenza, a Milano sto benissimo. Per questo bisogna essere duri".

L'Italia sta facendo abbastanza contro il razzismo? "Usare le telecamere negli stadi è un buon punto di partenza. Ripeto: bisogna identificare i razzisti ed espellerli a vita. In Inghilterra hanno iniziato così e hanno risolto il problema".