Inter, Marotta: "Il secondo posto è la conferma del progetto cominciato ad inizio stagione"

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ai microfoni di Sky dopo la vittoria sul campo dell'Atalanta: "Il secondo posto è la conferma di un progetto cominciato fin dall’inizio di questa stagione. Il fatto di aver eguagliato i punti del Triplete, del record di gol in trasferta e di aver mantenuto la miglior difesa del campionato sono ottimi spunti, ma la priorità è quella di aver creato un modello per le stagioni a seguire. Debbo dunque ringraziare la dirigenza per il supporto dato alla squadra".

La differenza con la Juve?

"Posso parlare di mentalità, dobbiamo pensare in maniera vincente, pensando di portare a casa il risultato, lottando su ogni punto e magari ponendo talvolta in secondo piano l'aspetto del bel gioco. Ripensando ad alcuni punti buttati lungo il cammino c’è un certo rammarico, ma non è facile trovare un allenatore come Conte in grado di arrivare a un risultato del genere fin dal primo anno, va elogiato".

Messi in nerazzurro?

"Dobbiamo essere realisti, si tratta di un discorso utopistico quando vanno fatti i conti con la realtà. Si tratta di fantasie, Messi è un top player assoluto che si trova in una dimensione ideale come quella del Barcellona, dove penso che concluderà la carriera. Ribadisco dunque che si tratta di pura utopia".