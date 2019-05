© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua apertura la Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro della panchina dell'Inter e spiega come nelle ultime ore siano stati fatti nuovi ed importanti passi avanti nella corsa ad Antonio Conte. Una trattativa, quella con Conte, che sembra virtualmente chiuda a prescindere dal piazzamento finale della squadra, impegnata nell'ultima stagionale contro l'Empoli a San Siro.

Scatto per tagliare fuori la Juve - In particolare l'ad Beppe Marotta avrebbe già definito gran parte delle questioni con l'ex ct, con i nuovi contatti che sono andati in scena in queste ore col preciso obiettivo di escludere un ritorno di fiamma da parte della Juventus. La firma fra Antonio Conte e l'Inter non c'è ancora, giusto sottolinearlo, ma per la rosea manca praticamente solo quella (potrebbe arrivare già lunedì). E infatti anche i primi ragionamenti di mercato (che comunque cambierebbe senza Champions) sono già stati fatti dalle due parti in causa.