Inter, Marotta spera di tenere Lautaro e cerca una punta esperta: Dzeko sempre nei pensieri

All'Inter, non è un mistero, sarebbe piaciuto ingaggiare Timo Werner, attaccante del Lipsia già tesserato dal Chelsea per la prossima stagione. Mentre tutto tace sul fronte Lautaro Martinez, e Marotta spera di trattenere l'argentino, il club nerazzurro si muove comunque per regalare ad Antonio Conte un centravanti di livello ed esperto: il sogno è Edinson Cavani, ma il Matador ha un accordo con l'Atletico e chiede 12 milioni annui. Così, secondo il Corriere della Sera, torna in auge l'opzione Edin Dzeko, vicino ai meneghini nella scorsa finestra estiva di mercato. La Roma, che ha bisogno di rientrare nei costi, potrebbe sacrificarlo.