Inter, martedì il faccia a faccia Zhang-Conte: gli investimenti sul mercato come nodo cruciale

Martedì sapremo se Antonio Conte sarà ancora il tecnico dell'Inter nella prossima stagione: è infatti previsto un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’allenatore, un faccia a faccia nel quale si capirà se ci saranno o meno le condizioni per continuare insieme. Secondo Sky, il motivo di disaccordo principale è legato legato alla volontà/possibilità da parte del club di garantire investimenti economici importanti per migliorare la squadra. Zhang dovrà far capire a Conte che non potrà effettuare un certo tipo di spese, anche alla luce della pandemia Covid-19 che ha indebolito finanziariamente tutte le società del mondo: se l'allenatore a quel punto continuerà a insistere sugli stessi temi, la rottura sarà inevitabile. Come già anticipato, in caso di addio con Conte, l’Inter muoverà passi importanti per arrivare ad Allegri.

LO STRAPPO A BERGAMO - L'antefatto è quello noto a tutti. Dopo il successo sull'Atalanta, il tecnico nerazzurro si era lasciato andare ea dichiarazioni molto pesanti sulla società: "Questi 82 punti sono soltanto miei e dei giocatori. Qualcuno oggi è salito sul carro e non doveva farlo. Perché le palate di cacca ce le siamo prese tutte noi. È stato un anno molto duro, soprattutto a livello personale per me. La stagione mi è piaciuta zero. La società è stata debole, zero assoluto nella protezione a calciatori e allenatore".