Inter, Mertens e i suoi fratelli. Tutti i nomi per l'attacco del futuro

Ci sono nomi possibili (Giroud, Mertens, Cavani) e nomi impossibili (Griezmann, Dybala, Werner). Poi ci sono quelli che stanno nel mezzo (Osimhen, Aubameyang, Ben Yedder). Volessimo aggiungerne un altro di nome impossibile, questa volta nel mercato in uscita, faremmo il nome di Lautaro Martinez. Siccome però, nel calcio, figuriamoci nel mercato, anche l’impossibile può improvvisamente sciogliersi (è la volontà dell’argentino che può far saltare il banco) come neve al sole, è comunque buona cosa prepararsi a un piano B e pure a un piano C. Che non si sa mai. Perciò eccola la lista lunga dell’ad nerazzurro Beppe Marotta, che ogni giorno si aggiorna con nuovi potenziali obiettivi. Di Griezmann non ne parliamo proprio, così come di Werner (che se non andrà al Liverpool, sceglierà di indossare la maglia del Chelsea) e Dybala (incedibile per la Juventus). L’Inter, che naturalmente spera in quante più entrate possibili dai riscatti di Icardi, Perisic, Joao Mario e Lazaro, sta provando a programmare.

In vista del ritorno di Sanchez a Manchester, un altro attaccante sul mercato andrà preso. Difficile oggi pensare a profili come Aubameyang (che guadagna circa 12 milioni di euro all’anno) e Osimhen valutati da Arsenal e Lille non meno di 50-60 milioni di euro. La punta del Monaco che ne costa 45, per età (29) e stipendio forse è più abbordabile. Inutile dire che l’obiettivo più forte, in questo momento, porta il nome di Dries Mertens a scadenza di contratto con il Napoli che gli ha offerto un prolungamento fino al 2022 da 4,5 milioni di euro più bonus. L’Inter sul piatto ne ha messi 2 in più e una nuova sfida per vincere subito. Sono settimane decisive per portare il folletto belga a Milano che a maggio compirà 33 anni. Ultimi lampi ad alti livelli. Il profilo ideale e parecchio preferito a Cavani che pretende un ingaggio esorbitante, ma che non è per questo da accantonare. Quanto a Giroud, il rinnovo da poco firmato con il Chelsea quasi lo taglia fuori dal mercato. Non sarà una finestra stellare, perciò il club londinese ha voluto preservarsi mettendo in ghiaccio l’attacco già presente: dopo Olivier, pure la conferma di Tammy Abraham.