Inter, Milik sempre in cima ai pensieri: tutte le strade per arrivare al polacco

L'Inter a gennaio tornerà sul mercato per acquistare una punta da regalare a Conte e Milik resta in cima ai pensieri nerazzurri. Il club di Suning potrebbe proporre uno scambio con Vecino, ma l'inattività prolungata dell'uruguaiano, oltre all'acquisto estivo di Bakayoko, rendono questa pista quanto meno complicata. De Laurentiis non lo lascerà partire a prezzo di saldo, valutando il suo cartellino in scadenza, comunque non meno di 20 milioni di euro. Senza accordo i nerazzurri potrebbero anche rimandare l'acquisto a parametro zero nel corso della prossima estate, ma a quel punto a rimetterci sarebbe lo stesso polacco che perderebbe l'Europeo. A riportarlo è Tuttosport.