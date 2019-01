Inter, movimenti sulla fascia: idee Biraghi e Palmieri oltre a Darmian

© foto di Federico De Luca

Modric, Godin, De Paul e non solo. Il mercato dell'Inter vede sempre più nomi nel calderone e la Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, fa il punto a proposito dei movimenti sulle corsie esterne. I nomi in cima alla lista nerazzurra, ad oggi, sono sostanzialmente tre: Matteo Darmian, Emerson Palmieri e Cristiano Biraghi. Il terzino del Manchester United piace per duttilità e professionalità, ma strapparlo agli ingelsi non sarà semplice. Biraghi, anche per una questione di lista europea (è cresciuto nel vivaio nerazzurro), ha ricevuto valutazioni più che positive, ma la Fiorentina ha fatto sapere di valutare il suo terzino fra i 15 ed i 20 milioni. Ovvero quanto servirà per riscattare Vrsaljko dall'Atletico Madrid. Diverso il discros per Emerson Palmieri: l'ex Roma è ai margini del progetto Chelsea e i nerazzurri potrebbero valutare una richiesta di prestito con diritto di riscatto in estate.