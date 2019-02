© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Fatto quello che dovevamo fare... Ora si aspetta il prossimo avversario pensando già alla Fiorentina che sarà molto difficile. Dimenticavo: bella rana". Nel day after della netta vittoria conquistata dall'Inter contro il Rapid Vienna in Europa League, Radja Nainggolan fa capire che ha già aperto il file campionato, dove i nerazzurri sono attesi dalla non semplice trasferta del Franchi. Nel messaggio del belga anche i complimenti ad Andrea Ranocchia, ieri autore del gol del 2-0.