Inter, Nainggolan e la cena per salutare i compagni: "Ho altre priorità"

© foto di PhotoViews

Una cena per salutare i compagni, poi la partenza per Cagliari. Radja Nainggolan partirà per la Sardegna, domani le visite mediche e la firma per il suo ritorno in rossoblù. Poche parole ai cronisti presenti, poi il saluto: "Contento di tornare a casa. Ho fatto una scelta un po' forzata, ma va bene così. Cercherò di fare bene a Cagliari. Adesso ho altre priorità e per questo è stato facile scegliere. Ora mi metterò in gioco e dimostrerò che l'Inter ha sbagliato a lasciarmi andare", queste le parole raccolte da Tuttomercatoweb.