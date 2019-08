TMW - Nainggolan: "Scelta un po' forzata. L'Inter sbaglia, lo dimostrerò"

Fonte: Alessandro Rimi

Radja Nainggolan si prepara a tornare al Cagliari. Intercettato da TuttoMercatoWeb.com per le vie di Milano, il centrocampista belga ha così dichiarato: "Contento di tornare a casa. Ho fatto una scelta un po' forzata, ma va bene così. Cercherò di fare bene a Cagliari. Adesso ho altre priorità e per questo è stato facile scegliere. Ora mi metterò in gioco e dimostrerò che l'Inter ha sbagliato a lasciarmi andare". Di seguito il video di TMW con le parole dell'ex Roma, ormai ad un passo dal ritorno in Sardegna.