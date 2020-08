Inter, nessun commento sulla questione Brozovic. Ma il croato non è più incedibile

vedi letture

Nella notte tra giovedì e venerdì Marcelo Brozovic si è reso protagonista di una lite in ospedale, come scritto da vari organi di stampa. La Gazzetta dello Sport riferisce che l'Inter non ha voluto rilasciare commenti ufficiale circa la situazione, che comunque ha creato imbarazzo e avrà ripercussioni. Secondo la Rosea, infatti, il croato non è più considerato incedibile, soprattutto perché nell'ultima fase di questa stagione ha cominciato a sbandare. La caccia a più di un centrocampista è un altro segnale che va in questa direzione.