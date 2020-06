Inter, netto vantaggio per Kumbulla: il giocatore potrebbe restare un altro anno all'Hellas

Marash Kumbulla è al centro del mercato e secondo quanto riportato da Sky Sport l'Inter è la società che in questo momento è avanti rispetto alle altre. Il prezzo fatto dall'Hellas Verona è di 35 milioni di euro ma i nerazzurri vogliono inserire qualche giocatore nella trattativa. La cosa che potrebbe essere fondamentale e decisiva per la conclusione dell'operazione è il fatto che i nerazzurri potrebbero lasciare il difensore per un altro anno in gialloblù.