Anno sabbatico. È questo il pensiero nella testa di Luciano Spalletti che non appare intenzionato a prendere squadre in corsa. A ottobre il no al Milan, poi quello al Napoli negli ultimi giorni. C'è anche un'idea Fiorentina, ma anche in questo caso l'idea del tecnico di Certaldo non cambia. Inoltre, come riporta FcInterNews.it, i rapporti con l'Inter sono parecchio gelidi dopo l'esonero dello scorso giugno e il mancato accordo sulla risoluzione contrattuale E Spalletti per chiudere il legame con Suning chiede una ricca buonuscita pari ad almeno un anno di contratto. Situazione che dal canto suo il club nerazzurro non intende assecondare.