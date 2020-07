Inter, niente controsorpasso: 0-0 con la Fiorentina. Domani la Juve può vincere lo Scudetto

Inter-Fiorentina finisce 0-0.

L'Inter fallisce il controsorpasso sull'Atalanta e lascia via libera alla Juventus, che battendo l'Udinese domani sera può festeggiare il nono scudetto consecutivo. A San Siro finisce 0-0 la sfida tra nerazzurri e Fiorentina. Non che i ragazzi di Antonio Conte non ci abbiano provato: due legni (Lukaku e Sanchez) e altrettante parate decisive di Terracciano, portiere gigliato, testimoniano quanto l'Inter abbia provato a vincere una partita che è sembrata stregata finché non si accesa la spia della riserva per i padroni di casa. A quel punto, sprazzi di viola: c'è gloria infatti anche per Samir Handanovic, decisivo su Lirola, in uno dei pochi acuti dei gigliati, arrivato anche grazie all'ingresso di Chiesa nel secondo tempo.

LE SCELTE INIZIALI: ERIKSEN CON LUKAKU E SANCHEZ, OUT CHIESA -

Conte manda in panchina Lautaro: in attacco nell'Inter ci sono Lukaku e Sanchez, supportati da Eriksen. Turnover in difesa, ove il salentino non rinuncia a De Vrij ma schiera D'Ambrosio e Godin con l'olandese. Candreva-Young sulle fasce, anche Brozovic va in panca. Iachini sorprende: fuori Chiesa, a destra c'è Venuti con Dalbert sull'out opposto. Gli fa compagnia Pulgar, altro escluso eccellente, con Badelj in cabina di regia affiancato da Castrovilli e Duncan. Cutrone-Ribery in attacco.

PIOGGIA A SAN SIRO, CHE AVVIO DELL'INTER! -

Pronti via e parte l'acquazzone, che andrà a intensificarsi col passare del tempo. I padroni di casa sono in serata buona e spingono sin dai primissimi minuti. Al quarto Terracciano deve superarsi in un'azione da Mai dire gol: prima respinge sulla deviazione involontaria di Venuti, poi si fa trovare pronto sul flipper che ne nasce e vede protagonista Lukaku. Altri cinque minuti e dalle sue parti si presenta Barella: il portiere gigliato vola e mette fuori. Poi è ancora il belga, servito da Eriksen, a palesarsi in area: stavolta Terracciano non può nulla, ci pensa il palo a fermare il colpo di testa dell'ex Manchester United. Avvio a dir poco super dei ragazzi di Conte, mentre i toscani si appoggiano alla classe di Ribery per provare ad allegerire la pressione sulla propria difesa.

MONOLOGO SENZA RETI -

Il copione è chiaro. L'Inter attacca, la Fiorentina annaspa: ancora Lukaku arriva a tu per tu con Terracciano. Bravo il portiere, ingordo il belga che avrebbe potuto liberare Sanchez e Gagliardini a porta vuota. Sparuta sortita viola con il solito Ribery che crossa: D'Ambrosio dimentica Pezzella, ma il colpo di testa dell'argentino è alto e impreciso. Poi è ancora Inter, ma senza fortuna: si gioca solo in una metà campo, ma questo non basta a tradurre l'evidente vantaggio territoriale e di occasioni in gol. 0-0 all'intervallo.

SECONDO PALO INTER, TOCCA A SANCHEZ -

A cambi invertiti, altro giro e altro palo per i padroni di casa: Lukaku manda in porta Alexis. I cileno colpisce anche bene, ma Terracciano è reattivo e devia sul legno, per poi raccoglierne la ribattuta. Iachini perde Dalbert e butta dentro anche la coppia Kouamé-Ghezzal per rivitalizzare i suoi. La forza di inerzia che manda avanti la partita resta grossomodo quella: più Inter che Fiorentina, con i toscani che però prendono vivacità grazie ai nuovi innesti. Conte si gioca la carta Lautaro e cambia anche Candreva per Moses, ma perde pure D'Ambrosio in difesa.

HANDANOVIC SALVA IL PARI -

La beffa, per l'Inter, sarebbe prendere gol dopo aver fallito almeno quattro chance solari. Può accadere a dieci minuti dalla fine: Chiesa, appena entrato, scappa a sinistra e imbuca per Lirola. Colpo di prima, decisivo Handanovic. La spia della riserva è accesa da tempo per i padroni di casa, che chiudono inseguendo la rete senza più l'inventiva e l'incisività del primo tempo.

Il tabellino

INTER-FIORENTINA 0-0

Ammoniti: 76' Barella nell'Inter. 43' Ribery, 56' Castrovilli, 79' Caceres nella Fiorentina.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio (69' Bastoni), De Vrij (22' Ranocchia), Godin; Candreva (69' Moses), Gagliardini (76' Brozovic), Barella, Young; Eriksen; Sanchez (69' Lautaro), Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Duncan (58' Ghezzal), Badelj (75' Pulgar), Castrovilli, Dalbert (50' Lirola); Cutrone (58' Kouamé), Ribery (75' Chiesa). Allenatore: Giuseppe Iachini.