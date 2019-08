© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Nizza accelera per riavere Henrique Dalbert. Come riporta il portale Mercato365, il club francese adesso sarebbe in pole position per il laterale di proprietà dell'Inter. Per i nerazzurri è pronta infatti una proposta di prestito con diritto di riscatto e, soprattutto, intero ingaggio a carico degli 'Aiglons'. L'addio di Dalbert aprirebbe le porte all'arrivo di Cristiano Biraghi dalla Fiorentina.