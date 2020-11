Inter, non solo il Barcellona su Lautaro Martinez: piace molto anche al Manchester City

Non solo il Barcellona sulle tracce di Lautaro Martinez. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, i blaugrana al momento si trovano a fare i conti con le conseguenze economiche della pandemia e non potranno andare all’assalto dell’attaccante dell’Inter. Tuttavia il buon rendimento del Toro ha attirato le attenzioni anche di altri grossi club: il Real Madrid, che lo ha affrontato in Champions League, e il Manchester City. I Citizens in particolare puntano l’argentino per sostituire Aguero, che terminerà il suo contratto alla fine della stagione in corso.