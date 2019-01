Inter, obiettivo Barella: Bastoni e uno tra Eder e Gabigol nell'operazione

© foto di Federico Gaetano

Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter è Nicolò Barella, che piace anche al Napoli e mezza Europa. Per provare a concretizzare s'è mosso in prima persona Steven Zhang, che ha parlato direttamente col presidente del Cagliari Giulini, il quale gli ha ribadito la valutazione del talento sardo: 50 milioni. Eccessiva, secondo la dirigenza nerazzurra, che dunque lavora per inserire nell'affare il prestito di Alessandro Bastoni e il cartellino di uno tra Eder e Gabigol.