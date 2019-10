© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Arturo Vidal. L'Inter è alla ricerca di nuovi centrocampisti per il mercato di gennaio e dopo aver intavolato la trattativa con il Barcellona per il cileno potrebbe tornare alla carica anche per Lorenzo Pellegrini della Roma.

Priorità ai giovani - Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il Nazionale di 23 anni rappresenta il profilo giusto per il prossimo mercato di riparazione, visto che i nerazzurri vogliono giocatori con ancora molti margini di miglioramento.