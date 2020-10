Inter, occhio a Gervinho. Il nerazzurro mancato che adesso cerca il primo gol col Parma

vedi letture

Gervinho, la sfida di oggi a San Siro tra il suo Parma e l'Inter, avrebbe dovuto giocarla con la maglia nerazzurra addosso: gli accordi erano stati presi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - poi ci sono stati problemi che hanno bloccato l’operazione, con l’Inter che non è riuscita a liberare una casella in rosa per l’ivoriano e tutto è saltato. "Sono stato vicinissimo all’Inter – ha spiegato l’attaccante ivoriano in una recente intervista – Sarebbe stato un salto in alto per la mia carriera, ma non ho rimpianti: il Parma conta su di me, e io a Parma sto bene". A San Siro il Parma, che presumibilmente si affiderà più al contropiede che al tentativo di possesso-palla, dovrà necessariamente affidarsi agli scatti di Gervinho. E magari al suo primo gol in campionato.