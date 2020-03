Inter, oggi termina isolamento. Brozovic preoccupato per Zagabria: tornerà in Croazia

A 15 giorni da Juventus-Inter, termina il periodo di auto-isolamento domiciliare per i calciatori nerazzurri. Chi vorrà potrà fare richiesta per tornare a casa, ovviamente compatibilmente con le restrizioni imposte dal governo. E secondo quanto riferito da Sportmediaset, Marcelo Brozovic, nativo di Zagabria, preoccupato per la situazione del suo Paese (per chi non lo sapesse, la capitale croata è stata colpita da un terremoto) dovrebbe fare ritorno in patria.