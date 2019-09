© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter guarda al futuro. Come riportato da Tuttosport infatti, il club nerazzurro ha inviato alcuni osservatori a Bucares per seguire la sfida fra Romania e Spagna, dove è sceso in campo Razvan Marin, talento dell'Ajax, 23enne centrocampista romeno che i lancieri hanno acquistato dallo Standard Liegi per 12.5 milioni per sostituire De Jong.