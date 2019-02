© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Exequiel Palacios è ancora nel mirino dell'Inter. Il ventenne argentino, secondo quanto riportato da Sportmediaset, è fermo per una frattura del perone della gamba destra. Non si è operato, insieme al River Plate che ne detiene il cartellino ha deciso per la terapia conservativa, ma la scelta di non operarsi potrebbe essergli fatale per il trasferimento al Real Madrid in vista della prossima estate, molto vicino fin dallo scorso dicembre ma mai formalizzato. Se la cessione dovesse saltare, nonostante tra le parti ci sia un accordo preso verbalmente da tempo, sarebbe proprio la società nerazzurra a inserirsi tramite il vice-presidente nerazzurro Javier Zanetti, da tempo in contatto con il River.