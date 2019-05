Inter, per Dzeko c'è distanza con la Roma e sulla durata del contratto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter vuole Edin Dzeko, così come il bosniaco vuole i nerazzurri qualora dovesse davvero salutare la Roma. Il portale Fcinternews.it scrive che la formazione meneghina dovrà battere la concorrenza del Lipsia e del West Ham, per arrivare al bosniaco che in Inghilterra troverebbe Manuel Pellegrini che l'ha già allenato al Manchester City.

Le cifre. La Roma ha inserito l'ex Wolfsburg tra i nomi in uscita e vorrebbe incassare 20 milioni di euro, cifra trattabile sui 15 cash senza contropartite. L'Inter non vorrebbe andare oltre i 10, visto che Dzeko va per i 33 anni. Sul tavolo un biennale con opzione per il terzo anno da circa cinque milioni di euro a stagione, anche se la punta vorrebbe firmare un accordo triennale. Dettagli da limare, ma senza fretta. I giallorossi, intanto, sperano di scatenare un'asta per ricavare il più possibile.