© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Politano, attaccante dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del calcio d’inizio della sfida contro il Genoa: “Il nostro gioco si sviluppa sulle corsie esterne, oggi ancor di più con Icardi in campo. L’ho visto bene: come ha detto il mister in conferenza stampa, ieri si è allenato benissimo”.