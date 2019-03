© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ausilio è pronto a dare l'assalto nel giro di poche settimane a Lucien Agoumé, mediano classe 2002 del Sochaux che in patria è considerato il nuovo Pogba. L’Inter, stando al Corriere dello Sport, lo segue da tempo e aveva pensato di fare un investimento già la scorsa estate, ma allora le urgenze erano altre. I contatti con l’entourage del ragazzo, però, sono continuati ma nella prossima estate la concorrenza per il giocatore non mancherà: oltre al Barcellona, che da tempo è interessato, su Lucien ora ci sono anche il City, lo United, la Juventus e l’Arsenal.