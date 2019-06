Inter, proposto Icardi alla Roma per Zaniolo. Mauro vuole solo la Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato dell'Inter è legato a Mauro Icardi. Fa il punto la Repubblica: entro fine giugno, i nerazzurri vogliono patrimonializzare la cessione del centravanti. Conte non ha intenzione di tenerlo in squadra, l'Inter l'ha proposto al Napoli e non solo: anche alla Roma, chiedendo in cambio Nicolò Zaniolo.

Il pentimento, un anno dopo, non porterà il talentino spezzino di nuovo all'Inter. A prescindere infatti dalla risposta della Roma e di Zaniolo, Icardi avrebbe infatti in testa soltanto la Juventus: promessosi ai bianconeri, Icardi sarebbe disposto ad aspettare.

L'Inter no, e per questo continua a lavorare allo scambio con Dybala. Per la Juve andrebbe anche bene, in questo caso è il 10 bianconero a mettersi di mezzo: Paulo avrebbe infatti detto a Paratici di voler rimanere a Torino. Non ha detto espressamente no all'Inter, anche perché non gli è stata prospettata un'offerta concreta, ma il nerazzurro non sembra elettrizzarlo.