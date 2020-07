Inter, prosegue la trattativa Sanchez. Idea buonuscita dallo United per abbassare lo stipendio

L'Inter, il Manchester United e l'agente di Alexis Sanchez continuano a lavorare alla permanenza del cileno in nerazzurro. Se da una parte esiste già una sorta di accordo fra il giocatore e l'Inter fino al 2023, dall'altra manca quello con i Red Devils. Se la società inglese, si legge sul Corriere dello Sport, continuerà a pretendere una ventina di milioni per il suo cartellino, allora dovrà accettare di versargli una buonuscita per agevolare una sforbiciata dell'ingaggio e quindi la firma coi nerazzurri. Questa ovviamente è solo l'idea dell'Inter, che per l'ingaggio di Sanchez non vorrebbe andare oltre gli 8 milioni di base fissa (oggi è 13 più bonus).