Alexis Sanchez e l'Inter, accordo fino al 2023. Ma lo United non molla sul prezzo del cartellino

vedi letture

Alexis Sanchez si avvicina un po' di più alla permanenza all'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport le parti sono a lavoro per trovare una soluzione che permetta al cileno di restare a Milano ed in tal senso è da registrare l'ok arrivato proprio dal Nino Maravilla: il giocatore e la società sono infatti d'accordo per un contratto fino al 2023, un anno in più rispetto a quanto pattuito col Manchester United. Con i Red Devils Sanchez guadagna 12 milioni netti (che possono diventare 15 coi bonus) all'anno, con l'Inter questa cifra verrebbe rivista al ribasso e spalmata su tre stagioni. Inoltre, i nerazzurri usufruirebbero degli sgravi previsti dal Decreto Crescita.

Le difficoltà con lo United - L'Inter al club inglese ha proposto due strade: una porta al rinnovo del prestito per un altro anno. L'altra al prendere il cartellino ma senza esborsi economici, con l'Inter che farebbe leva sul netto risparmio in termini di ingaggio per i Red Devils. La posizione dello United per il momento è chiara: la richiesta di 20 milioni iniziali è stata limata a 15, ma non si andrà oltre anche per questioni di bilancio.