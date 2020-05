Inter, prossimi rinnovi: l'agente di Persyn conferma l'imminente prolungamento

L'accordo per il rinnovo fino al 2024 di Tibo Persyn, ala belga classe 2002 in forza alla Primavera dell'Inter, necessita degli ultimi dettagli. Il club nerazzurro non ha dubbi sul fatto di voler puntare ancora sul 18enne scuola Club Brugge che in Under-19 ha attirato parecchio l'attenzione di Antonio Conte, sempre con un report aggiornato da Armando Madonna in mano e deciso a dargli spazio in vista della prossima stagione. Anche perché un esterno a tutta fascia di assist, ma anche di gol, laddove al momento ad occuparle esistono elementi non certo dalla carta d'identità leggera, alla sua squadra serve eccome. Di sicuro non per farne una prima scelta, almeno non da subito. Ciò detto, l'ex calciatore e agente di Tibo, Gunter Thiebaut, ha precisato che "i colloqui per il prolungamento sono ancora in corso. Siamo disponibili al rinnovo e l'Inter vorrebbe tenerlo, perciò non avremo problemi a trovare presto un accordo ancora in standby, a causa dell'attuale situazione" (VoetbalNieuws.be). Perciò tutti i club interessati al ragazzo che pure non sono pochi, Serie B compresa, sono destinati a rimanere alla finestra ancora per un po'. Persyn, è solo questione di tempo, firmerà presto il suo nuovo contratto da maggiorenne con il club del suo cuore: l'Inter.