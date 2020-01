Inter protagonista: oggi giornata chiave col Napoli per Politano e Llorente

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata calda sull'asse tra Napoli e Inter. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli è sempre in città per Matteo Politano, le parti sono avanti per un prestito da 18 mesi, 25 milioni totali. Oggi i contatti tra l'entourage del giocatore e il Napoli, dall'altra parte i nerazzurri oggi vedranno gli intermediari di Christian Eriksen che sono gli stessi di Fernando Llorente. La trattativa prende sempre più corpo, l'affare è possibile.