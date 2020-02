vedi letture

Inter, Ranocchia: "Guai a sottovalutare il Ludogorets, è primo in campionato"

A Inter TV ha parlato Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, alla vigilia della sfida contro il Ludogorets. "E' una nuova competizione e dobbiamo andare più avanti possibile e riscattarci per le ultime due partite: domani sarà un nuovo inizio - spiega il difensore -. Le duecento presenze in nerazzurro? E' un orgoglio incredibile, non tanti giocatori hanno avuto questa opportunità, fortuna e bravura di farle: quando sarà il momento, perché ancora non le ho fatte, festeggerò adeguatamente. Tornando al Ludogorets, l'errore che non dobbiamo fare domani è sottovalutare una squadra che è prima nel suo campionato, dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo preparato", riporta FcInterNews.it.