Inter, Ranocchia: "Problema psicologico. Chi è rimasto deve lottare"

© foto di PhotoViews

Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, dopo la sconfitta interna con il Bologna è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Io sono sempre contro il parlare a partita finita, siamo sempre tutti stanchi. Nello spogliatoio c'era tantissima delusione, ma il campionato è lungo e dobbiamo pensare alla prossima partita. Sono incidenti di percorso che incominciano ad essere abbastanza, forse non è il percorso giusto".

Da gennaio non siete più riusciti a fare risultato.

"Negli episodi non siamo stati fortunatissimi nelle ultime partite, ma non deve essere una giustificazione. Dobbiamo tornare a giocare da Inter come abbiamo fatto in passato, dobbiamo lavorare e dimostrare sul campo".

Spalletti ha parlato di mancanza di carattere.

"Sono d'accordo, il problema è prettamente psicologico. Dobbiamo cambiare alla svelta questo trend, già dalla prossima partita dobbiamo resettare e vincere".

Nell'ultimo mese tante voci intorno alla squadra, possono avere avere condizionato?

"Aiutato non hanno aiutato, ma adesso la parte di mercato è finita e chi sta qui rimane fino alla fine e deve lottare con questi colori fino all'ultimo. Quello che è l'extra campo non deve fare effetto su quello che è il cammino della squadra, dobbiamo andare tutti dalla stessa parte".

Quanto è difficile quando si viene fatti giocare poco?

"Quello che ho detto nel mio post di qualche settimana fa è la verità, quando vengo chiamato in campo cerco di dare il meglio in qualsiasi ruolo. Non è la cosa più facile non giocar molto, ma non posso decidere io chi gioca o chi non gioca, ma quando vengo chiamato do il massimo. Il resto sono chiacchiere da bar".