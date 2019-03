© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul futuro di Andrew Gravillon, difensore ora in forza al Pescara. Secondo FcInterNews.it, al momento i possibili scenari in vista della prossima stagione sono questi: di certo c’è che a fine stagione, a giugno, il giocatore tornerà a disposizione della società nerazzurra, dato il contratto firmato fino al 2023. Qui verrà deciso il suo futuro e, in base ai programmi dell’Inter, il difensore potrebbe anche restare nei ranghi (molto dipenderà da quale competizione europea affronteranno i nerazzurri). In caso contrario, si potrà prendere in considerazione l’idea di maturare e crescere ulteriormente in un altro contesto, preferibilmente di Serie A, date le ottime prestazioni che Gravillon ha sfoderato negli ultimi diciotto mesi.